Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Китаї чоловік влаштував різанину в дитячому садку, 16 дітей госпіталізовано (18+)

У Китаї чоловік влаштував різанину в дитячому садку, 16 дітей госпіталізовано (18+)

У Китаї чоловік проник до приватного дитячого садочка і влаштував різанину. З ножовими пораненнями госпіталізовано 16 дітей та двох вихователів.

Інцидент стався 28 березня у місті Бейлі, що в провінції Гуансі.

Усі постраждалі вихованці дитсадку наразі під наглядом медиків. Двоє дітей перебувають у важкому стані.

Бюро охорони здоров’я міста Бейлі закликало місцевих жителів здавати кров, щоб допомогти пораненим: на вулицях було створено кілька станцій донорства крові.

Поліція міста заарештувала підозрюваного, всі обставини різанини встановлюються.

Напади на дітей в Китаї

До слова, це далеко не перший збройний напад на дитячі садочки в Китаї. За останні п’ять років повідомлялося про щонайменше 10 подібних випадків.

Експерти відзначають, що у такий жорстокий спосіб люди хочуть помститися чиновникам.

Окрім цього, часто нападниками виявлялися люди, що страждають від проблем з психічним здоров’ям.

Як показує китайська практика, часто такі напади обертаються покаранням у вигляді страти.

Джерело: China Daily

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка