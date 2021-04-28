У Китаї чоловік влаштував різанину в дитячому садку, 16 дітей госпіталізовано (18+)

У Китаї чоловік проник до приватного дитячого садочка і влаштував різанину. З ножовими пораненнями госпіталізовано 16 дітей та двох вихователів.

Інцидент стався 28 березня у місті Бейлі, що в провінції Гуансі.

Усі постраждалі вихованці дитсадку наразі під наглядом медиків. Двоє дітей перебувають у важкому стані.

Бюро охорони здоров’я міста Бейлі закликало місцевих жителів здавати кров, щоб допомогти пораненим: на вулицях було створено кілька станцій донорства крові.

Поліція міста заарештувала підозрюваного, всі обставини різанини встановлюються.

Напади на дітей в Китаї

До слова, це далеко не перший збройний напад на дитячі садочки в Китаї. За останні п’ять років повідомлялося про щонайменше 10 подібних випадків.

Експерти відзначають, що у такий жорстокий спосіб люди хочуть помститися чиновникам.

Окрім цього, часто нападниками виявлялися люди, що страждають від проблем з психічним здоров’ям.

Як показує китайська практика, часто такі напади обертаються покаранням у вигляді страти.

Джерело: China Daily