Когда выплатят кэшбэк за апрель 2026 года: изменения в программе и новые правила
Кабинет Министров Украины принял решение продлить экспериментальную программу Национальный кэшбэк, которая поддерживает украинских производителей и стимулирует покупку отечественных товаров. Согласно постановлению № 559 от 29 апреля, действие проекта официально продлено до 30 апреля 2028 года.
Правительство отказалось от предыдущего сценария завершения программы в 2026 году, сохранив ее как один из инструментов поддержки экономики во время военного положения.
Новые сроки действия Национального кэшбэка и автоматическое продление участия
Обновленный этап программы Национального кэшбэка будет действовать как минимум до 30 апреля 2028-го. При этом активное начисление кэшбэка планируется завершить в марте 2028 года.
Для граждан и бизнеса участие в программе не потребует повторной регистрации, ведь статус продлевается автоматически. В то же время продавцы смогут выйти из системы по собственному решению, а потребители имеют право в любой момент закрыть специальный счет через банк.
Как меняются правила начисления кэшбэка
С 2026 года обновляется сама логика выплат в рамках программы Сделано в Украине. Размер компенсации теперь напрямую зависит от доли импортных компонентов в товаре:
- 5% возврата — для продукции с импортной составляющей до 35%;
- 15% — для товаров, где доля импорта превышает 35%.
Лимиты выплат и правила использования средств
Система сохраняет жесткие финансовые ограничения. Минимальное ежемесячное начисление составляет 2 гривны, максимальное — 3000 грн на одного человека.
Накопленные средства нельзя снять наличными. Тратить их разрешается исключительно безналично — на украинские товары, лекарства, продукты, коммунальные услуги, книги или благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.
Кэшбэк за апрель: когда будет выплата
В Министерстве экономики Украины уточнили, когда украинцы получат выплаты в рамках программы Национальный кэшбэк за покупки, совершенные в апреле.
По информации ведомства, средства за апрельские покупки начнут поступать в конце мая. В то же время украинцев предупредили, что использовать эти деньги нужно до 30 июня, ведь по истечении этого срока неизрасходованные остатки автоматически вернутся в госбюджет.
В министерстве пояснили, что выплаты за покупки, совершенные в мае, граждане получат уже в июле. Именно эти начисления станут частью нового этапа работы программы, который стартует с 1 июля.
В дальнейшем механизм выплат останется привычным для участников программы — кэшбэк за покупки будут начислять после 20 числа каждого следующего месяца за предыдущий расчетный период.
Финансирование в 2026–2027 годах и бюджетные риски
Отдельно правительство прописало зависимость программы от бюджетных возможностей. Выплаты за декабрь 2026 и декабрь 2027 года будут осуществляться только при условии достаточного финансирования государственного бюджета.
Если ресурсов не хватит, выплаты могут быть приостановлены с 1 января следующего года без компенсации невыплаченных сумм за предыдущий декабрь. Это фактически делает программу зависимой от состояния государственных финансов в каждом бюджетном периоде.