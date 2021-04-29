Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западным странам не стоит ждать быстрого улучшения отношений с Россией.
Об этом он сообщил на заседании Европарламента в Брюсселе.
— Думаю, мы должны быть готовы к затяжному и тяжелому периоду в наших отношениях с Россией, — заявил Жозеп Боррель.
В этом контексте он вспомнил ситуацию на Востоке Украины, конфликт с Чехией и постоянную дезинформацию со стороны России.
Агрессия РФ против Украины
В конце марта ситуация на Востоке Украины обострилась. Россия начала скапливать войска возле границ страны, она делала это под видом проведения учений.
При этом страны мира раскритиковали такие шаги Кремля.
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Источник: European Parliament, РБК-Украина