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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессивные действия и провокации против Украины

литва

Представители власти Литвы официально призвали Россию прекратить агрессию против Украины, а также провокационные действия и пропаганду.

Сейм страны принял резолюцию №XIVP-435, в которой отметил эти позиции. Документ поддержали 102 членов сейма, один — воздержался.

— Сейм решительно осудил неспровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения и нормы международного права и представляют угрозу для европейской безопасности, — говорится в пресс-релизе на сайте сейма Литвы.

В органе призвали международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилить адресные экономические и личные санкции против России.

Борьба с агрессией РФ

21 апреля комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел принял резолюцию, в которой выразил поддержку Украине на фоне скопления российских военных возле ее границ.

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Резолюция была принята на специальном заседании комиссии, посвященной ситуации в Украине.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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