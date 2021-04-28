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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

В Польше демонстративно убрали флаг РФ во время партии на чемпионате по шашкам

Шашки

В Варшаве с 23 апреля по 3 мая 2021 года проходит матч за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам. На турнире играют россиянка Тамара Тансыккужина и Наталия Садовска из Польши.

Однако чемпионат уже ознаменовался скандалом. Дело в том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил российских спортсменов возможности на два года выступать по своим флагом. Такое решение было принято из-за больших нарушений антидопингового законодательства.

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Чемпионат по шашкам не стал исключением. Организатор турнира Яцек Павлицки из Польши прямо во время партии убрал со стола флаг РФ и табличку с изображением российского триколора.

В России, несмотря на официальный запрет, уже назвали этот шаг “неприкрытым актом агрессии”.

Допинговый скандал

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд Лозанны на два года отстранил РФ от участия в международных соревнованиях. Речь идет о Олимпиаде и ЧМ. Решение было принято в связи с заменой допинг-проб Московской антидопинговой лабораторией. Хотя санкции не коснутся российских спортсменов на Евро-2020.

В января 2020 года Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.

Российские спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях, однако под нейтральным флагом.

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