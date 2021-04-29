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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Трамп может возобновить проведение митингов в мае — СМИ

Трамп может возобновить проведение митингов в мае — СМИ

Бывший глава США Дональд Трамп может снова возобновить проведение митингов Сделаем Америку снова большой (Make America Great Again), которые укрепили его политическое движение в 2016 году и продолжались во время его президентского срока.

Экс-президент хочет оставаться активным на политической арене страны, пишет CNN со ссылкой на помощников Трампа.

Их могут начать проводить уже в мае.

Однако дополнительные детали источники не уточняют.

Они информируют лишь о том, что эти митинги будут отличаться в плане организации мероприятий.

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Деятельность Трампа

После проигрыша экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы страны в 2020 году длятся дискуссии по поводу его политических амбиций и возможного участия в следующей гонке.

Сам же Трамп не выступал с заявлениями по этому поводу.

Больше новостей о деятельности Дональда Трампа читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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