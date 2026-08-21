Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в июле якобы просил его помочь получить согласие Илона Маска на использование Starlink для ударов по целям в РФ.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Starlink для ударов по РФ: что известно

По данным Financial Times, вопрос о Starlink Зеленский поднял во время встречи с американским президентом в июле.

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Украина хотела получить возможность шире использовать спутниковую связь Starlink для ударных дронов, которые проводят операции на территории России.

Одной из задач такого расширения возможностей могла стать охота на российские мобильные пусковые установки баллистических ракет. По данным FT, речь шла о целях на расстоянии до 200 км от украинско-российской границы.

Для этого Зеленский якобы попросил Трампа помочь получить согласие основателя SpaceX Илона Маска.

Однако, как пишет издание, американский президент не проявил особой поддержки этого предложения.

Сам Маск тоже против использования Starlink для украинских ударных операций на территории России. FT связывает его позицию с опасениями по поводу возможной эскалации войны, в частности риска ядерного ответа со стороны Москвы.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже определила приоритеты дальнобойных операций на территории России на ближайшие недели и сентябрь.

По словам Зеленского, подтвержденные потери России показывают, насколько эффективно выбранное Украиной направление дальнобойных ударов.

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