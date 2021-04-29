Отключение от SWIFT и энергетическое эмбарго: Европарламент принял резолюцию по РФ

Европейский парламент принял жесткую резолюцию по Российской Федерации.

В случае прямого вторжения войск РФ в Украину она предусматривает:

остановку импорта российской нефти и газа в ЕС;

отключение РФ от SWIFT;

введение санкций к российским властям, российским олигархам и их семьям;

замораживание активов представителей власти РФ и олигархов.

Резолюция находится на уровне рекомендации, но ее поддержало тотальное большинство европарламентариев.

В резолюции говорится, что Россия “не только несет внешнею угрозу европейской безопасности, но и ведет внутреннюю войну против собственного народа в форме систематического подавления оппозиции и уличных арестов”.

В документе отмечается, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом Новичок в 2020 году было покушением, которое было совершено агентами спецслужб РФ. А также о причастности агентов ГРУ РФ к взрывам на складе боеприпасов в Чехии и покушении на убийство бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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Также спецслужбам РФ инкриминируют покушение на убийство болгарского торговца оружием Емилияна Гебрева в 2015 году веществом Новичок.

В проекте резолюции содержится призыв к России немедленно освободить Навального и отвести свои войска от границы с Украиной, заявив, что масштабы и ударная сила военной группировки свидетельствуют о намерениях наступления.

Отмечается, что если эти российские силы будут использованы для вторжения в Украину, то импорт нефти и газа из России в ЕС будет немедленно остановлен, а Россия исключена из платежной системы SWIFT международных банковских переводов.

Причастность РФ к взрывам на складах в Болгарии

Власти Болгарии расследует возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 до 2020 года.

Речь идет о четырех взрывах, в частности на крупнейшем предприятии военно-промышленного комплекса страны ВМЗ Сопот и на заводе Арсенал вблизи города Мыглиж.

Также прокуратура Болгарии проверяет вероятную связь между этими взрывами и взрывом на складе боеприпасов в чешском городе Врбетице в 2014 году.

Джерело: Олексій Гончаренко