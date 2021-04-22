Кулеба отреагировал на заявление Путина о красных линиях и призвал исключить РФ из SWIFT

Украина призвала западных союзников продемонстрировать, что они готовы наказать Москву новыми санкциями, в том числе исключением РФ из глобальной платежной системы SWIFT, чтобы удержать Кремль от применения военной силы против Украины.

В интервью агентству Reuters министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотя Киев не владеет информацией, которая бы свидетельствовала о том, что президент России Владимир Путин решил начать новые военные действий против Украины, для Запада важно действовать сейчас, чтобы не допустить этого.

Украина пытается обеспечить международную поддержку в противостоянии с Москвой из-за наращивания российских войск на восточной границе и в аннексированном Крыму.

— Я не владею информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Реакция Запада очень важна сейчас, чтобы не дать Путину принять это решение, — сказал Кулеба.

Также он рассказал, что Украина не получила ответа от Кремля на предложение президента Украины Владимира Зеленского Путину касательно переговоров в зоне боевых действий на подконтрольном Украине Донбассе.

Читайте В РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным

В среду Путин предупредил Запад, чтобы они не пересекали красные линии России, заявив, что Москва быстро и жестоко отреагирует на любые провокации.

— Я прочитал послание Путина следующим образом: Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии. Мы будем определять, где находятся наши красные линии, — подытожил министр.

Кулеба сказал, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил Вашингтон предоставить мощные средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать способности РФ блокировать украинские коммуникации.

А также, что призвал на встрече министров иностранных дел ЕС рассмотреть вопрос запрета России использовать SWIFT в рамках новых экономических санкций, которые они должны ввести, если Россия обострит ситуацию.

— Если РФ решит начать новую волну своей открытой агрессии против Украины, против нее должен быть введен новый пакет санкций — в частности, например, запретить России использовать SWIFT и тому подобное, — сказал он.

Кулеба отметил, что западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они отвечать за свои слова поступками.

РФ наращивает войска в Крыму

20 апреля The Wall Street Journal сообщила, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, чем считали до сих пор на Западе.

По данным издания, РФ перебросила дополнительную авиацию в Крым — истребители Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24.

20 апреля в Евросоюзе уточнили, что сейчас к границам Украины и в аннексированный Крым РФ стянула более 100 тыс. войск.