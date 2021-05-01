Глава Европейского парламента Давид Сассоли отреагировал на санкции, которые ввела против него и еще семерых чиновников из стран ЕС Россия.

Им запретили въезжать на территорию РФ.

— Видимо, меня в Кремле не ждут? Я немного подозревал это… Никакие санкции или угрозы не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас молчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды, — заявил Давид Сассоли в своем Twitter.

Помимо Сассоли, под санкции попали руководитель прокуратуры Берлина.

Санкции России

30 апреля в МИД РФ сообщили о вводе санкций против восьми чиновников из ЕС.

Это был ответ на ограничения, которые 2 и 22 марта утвердил Евросоюз против России.

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Источник: David Sassoli

Фото: David Sassoli