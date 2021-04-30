В ответ на санкции ЕС Россия внесла в черный список ряд европейских чиновников.

В него, согласно сообщению пресс-службы МИД РФ, попал председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и еще семь человек.

Кто попал в санкционный список РФ:

председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли;

руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах;

заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;

глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт;

член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр;

председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш;

директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;

глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

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Им закрыли въезд на территорию России.

Санкции против России

В марте 2021 года ЕС ввел санкции против России.

Причина — нарушение прав человека.

Подробнее о санкциях против РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: МИД РФ, Леонид Волков