В ответ на санкции ЕС Россия внесла в черный список ряд европейских чиновников.
В него, согласно сообщению пресс-службы МИД РФ, попал председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и еще семь человек.
Кто попал в санкционный список РФ:
- председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли;
- руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах;
- заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
- глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт;
- член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр;
- председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш;
- директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
- глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.
Им закрыли въезд на территорию России.
Санкции против России
В марте 2021 года ЕС ввел санкции против России.
Причина — нарушение прав человека.
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Источник: МИД РФ, Леонид Волков