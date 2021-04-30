PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Россия ввела санкции против представителей стран ЕС — кто попал в список

Росія Москва Кремль

В ответ на санкции ЕС Россия внесла в черный список ряд европейских чиновников.

В него, согласно сообщению пресс-службы МИД РФ, попал председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и еще семь человек.

Кто попал в санкционный список РФ:

  • председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли;
  • руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах;
  • заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
  • глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт;
  • член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр;
  • председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш;
  • директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
  • глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.
Читайте
Британия ввела санкции против 14 россиян в рамках борьбы с коррупцией в мире

Им закрыли въезд на территорию России.

Санкции против России

В марте 2021 года ЕС ввел санкции против России.

Причина — нарушение прав человека.

Подробнее о санкциях против РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: МИД РФ, Леонид Волков

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка