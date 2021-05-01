РФ использует санкции для давления на Латвию – Рига

Санкции Кремля в отношении граждан Латвии являются попыткой давления Москвы на Ригу с целью повлиять на ее языковую и информационную политику.

Такую оценку решению Москвы от 30 апреля о признании директора латвийского Центра государственного языка Мариса Балтиньша и председателя нацсовета по электронным средствам массовой информации Ивары Аболиньша персонами нон грата дали в МИД Латвии.

— Мы считаем такие действия откровенно неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что такие действия РФ не останутся без адекватного ответа.

Санкции РФ в отношении европейских чиновников

В пятницу пресс-служба МИД РФ сообщил о введении санкций против ряда европейских чиновников.

Таким образом Москва ответила на ограничительные меры, введенные против нее за нарушения прав человека.

В черный список Кремля, в частности, попали председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, а также глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.

Источник: МИД Латвии