РФ використовує санкції для тиску на Латвію – Рига

Санкції Кремля щодо громадян Латвії є спробою тиску Москви на Ригу з метою впливу на її мовну та інформаційну політику.

Таку оцінку рішенню Москви від 30 квітня щодо визнання директора латвійського Центру державної мови Маріса Балтіньша і голови нацради з електронних засобів масової інформації Івара Аболіньша персонами нон грата дали в МЗС Латвії.

– Ми вважаємо такі дії відверто неприйнятним втручанням у внутрішні справи суверенної держави, – заявив представник зовнішньополітичного відомства.

Також було зазначено, що такі дії РФ не залишаться без адекватної відповіді.

Санкції РФ щодо європейських чиновників

У п’ятницю прес-служба МЗС РФ повідомила про введення санкцій щодо низки європейських чиновників.

Таким чином Москва відповіла на обмежувальні заходи, що було введено проти неї за порушення прав людини.

До чорного списку Кремля, зокрема, потрапили голова Європейського парламенту Давид Марія Сассолі, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова, а також очільник прокуратури Берліна Йорг Раупах.

Джерело: МЗС Латвії