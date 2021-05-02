Байден провел тайную встречу с главой Моссада: обсуждали Иран

Президент США Джо Байден обсудил иранскую проблему на тайной встрече с главой израильского разведывательного агентства Моссад Йоси Коэном.

О переговорах, состоявшихся 30 апреля, стало известно только сейчас.

По данным источника, близкого к Белому дому, диалог состоялся в ходе рабочего визита Йоси Коэна в Вашингтон.

При этом проведение встречи изначально не планировалось, поэтому ее пришлось организовывать в экстренном порядке.

В этот же день президент США также провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, однако неизвестно, состоялся ли разговор до его встречи с Коэном, или после.

Администрация президента США информацию о тайной встрече пока не комментирует.

Байден пригрозил России последствиями за агрессию

Несколько дней назад Джо Байден предупредил руководство Кремля о последствиях, которые будут иметь агрессивные действия для России.

Американский лидер подчеркнул, что не стремится к эскалации конфликта с РФ.

Он напомнил, что Вашингтон уже нанес зеркальный ответ за вмешательство России в американские выборы и кибератаки против американских госучреждений и компаний.

Источник: Axios