Герцог Сассекский Гарри во время выступления на звездном благотворительном концерте в Лос-Анджелесе призвал распространять вакцины против коронавируса всем и везде.

Также он высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии Covid-19.

– Сегодня праздник каждого из вас, – обратился к врачам герцог Сассекский. – Весь прошлый год вы провели в битве мужественно и самоотверженно, чтобы защитить всех нас. Спасибо!

Принц Гарри появился на мероприятии Global Citizen’s Vax Live: the Concert to Reunite The World вместе с Дженнифер Лопес, Беном Аффлеком, Селеной Гомес и Джимми Киммелом.

Жена принца Меган Маркл, которая ждет появления второго ребенка, осталась дома.

Все присутствующие на концерте люди были вакцинированы против коронавируса.

Мероприятие по продвижению коронавирусных вакцин стало первым публичным выступлением Гарри после похорон дедушки – принца Филиппа – 17 апреля и первым в США с тех пор, как они с Меган дали свое интервью Опре Уинфри в марте.

Похороны принца Филиппа

17 апреля в Великобритании похоронили принца Филиппа – мужа королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского.

Чтобы попрощаться с дедушкой, 11 апреля в Великобританию прилетел принц Гарри.

По информации СМИ, королевская семья устроила ему “холодный прием” во время его непродолжительного пребывания на родине.