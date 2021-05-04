В индийском зоопарке в городе Хайдарабад в восьми львов обнаружили коронавирус. Поэтому сейчас зоопарк закрыт для посетителей.

У животных наблюдают легкие симптомы заболевания. По информации ветеринаров, львам придется сделать томографию для выяснения, повреждены легкие животных.

Также в них в конце апреля наблюдались потеря аппетита, насморк и кашель. Всего в зоопарке живут 12 азиатских львов.

В индийском Центре молекулярной и клеточной биологии проведут детальное исследование секвенирования геномов, чтобы выяснить, передался вирус животным от людей.

Накануне более 20 работников зоопарка сдали положительный тест на коронавирус.

Поэтому предполагается, что львы могли подхватить инфекцию именно от них или же вирус мог быть занесен через воздух от жителей, проживающих возле зоопарка.

Кошкам ввели вакцину от Covid-19

Молекулярные биологи адаптировали вакцину от Covid-19 нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которые могут инфицироваться коронавирусом. Ученые ввели первые дозы вакцины кошкам.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может заражать не только человека, но и других млекопитающих. Это макаки-резусы, норки, кошки и хорьки. Инфекция действует на этих животных почти так же, как и на человека.

Источник: The Hindu