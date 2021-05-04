В індійському зоопарку у восьми левів виявили коронавірус

В індійському зоопарку в місті Гайдарабад у восьми левів виявили коронавірус. Тому зараз зоопарк закритий для відвідувачів.

У тварин спостерігають легкі симптоми захворювання. За інформацією ветеринарів, левам доведеться зробити томографію для з’ясування, чи пошкоджені легені тварин.

Також у них наприкінці квітня спостерігалися втрата апетиту, нежить і кашель. Загалом у зоопарку мешкають 12 азіатських левів.

В індійському Центрі молекулярної і клітинної біології проведуть детальне дослідження секвенування геномів, аби з’ясувати, чи передався вірус тваринам від людей.

Напередодні понад 20 працівників зоопарку здали позитивний тест на коронавірус.

Тому передбачається, що леви могли підхопити інфекцію саме від них або ж вірус міг бути занесений через повітря від жителів, які мешкають біля зоопарку.

Котам ввели вакцину від Covid-19

Молекулярні біологи адаптували вакцину від Covid-19 нового типу, щоб нею можна було прищеплювати котів та інших тварин, що потенційно можуть інфікуватися коронавірусом. Науковці ввели перші дози вакцини котам.

Коронавірус нового типу (SARS-CoV-2) може заражати не лише людину, але й інших ссавців. Це макаки резуси, норки, коти та тхори. Інфекція діє на цих тварин майже так само, як і на людину.

Джерело: The Hindu