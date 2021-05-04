Упала из окна 18 этажа: в Иране нашли тело швейцарской дипломатки

В столице Ирана нашли мертвой швейцарскую дипломатку. Женщина выпала из окна своей квартиры на 18 этаже.
Смерть сотрудника в Тегеране подтвердили в министерстве иностранных дел Швейцарии. Отмечается, что это мог быть несчастный случай.
— Министерство и его председатель, федеральный советник Игнацио Касси, шокированы трагической смертью и выражают глубокие соболезнования семье, — говорится в сообщении.
Тело 52-летней женщины нашел садовник, ухаживающий за территорией вокруг многоэтажного дома.
Погибшая была второй по важности чиновницей в посольстве Швейцарии в Иране.
Посольство Швейцарии в Иране
Швейцария остается нейтральной страной, однако во многих странах мира ее представительства выполняют роль международного посредника.
Официальный Берн представляет дипломатические интересы США в Иране с тех пор, как Вашингтон и Тегеран разорвали отношения.
Это произошло вскоре после Исламской революции 1979 года.
Источник: Swiss Info