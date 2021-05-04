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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Упала из окна 18 этажа: в Иране нашли тело швейцарской дипломатки

Упала из окна 18 этажа: в Иране нашли тело швейцарской дипломатки

В столице Ирана нашли мертвой швейцарскую дипломатку. Женщина выпала из окна своей квартиры на 18 этаже.

Смерть сотрудника в Тегеране подтвердили в министерстве иностранных дел Швейцарии. Отмечается, что это мог быть несчастный случай.

— Министерство и его председатель, федеральный советник Игнацио Касси, шокированы трагической смертью и выражают глубокие соболезнования семье, — говорится в сообщении.

Тело 52-летней женщины нашел садовник, ухаживающий за территорией вокруг многоэтажного дома.

Погибшая была второй по важности чиновницей в посольстве Швейцарии в Иране.

Посольство Швейцарии в Иране

Швейцария остается нейтральной страной, однако во многих странах мира ее представительства выполняют роль международного посредника.

Официальный Берн представляет дипломатические интересы США в Иране с тех пор, как Вашингтон и Тегеран разорвали отношения.

Это произошло вскоре после Исламской революции 1979 года.

Источник: Swiss Info

Фото: Depositphotos

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