США и Германии не удалось достичь единого мнения относительно строительства российского газопровода Северный поток-2.

Позиции министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и государственного секретаря США Энтони Блинкена разошлись в этом вопросе во время переговоров в рамках саммита G7 в Лондоне.

— Мы обсудили и Северный поток-2, еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового, — отметил Хайко Маас во время разговора с журналистами по результатам саммита.

В то же время, по информации представителя Госдепа США Неда Прайса, Блинкен во время разговора отметил сильную оппозицию США в вопросе строительства газопровода.

Строительство Северного потока-2

В США считают строительство Северного потока-2 неудачным проектом для Европы.

Из-за этого в стране рассматривают введение ограничений.

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