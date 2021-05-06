Решение за Россией: Блинкен прокомментировал санкции против Кремля

Администрация президента США Джо Байдена проводит достаточно жесткую политику в отношении России. В частности, речь идет о санкциях из-за строительства Северного потока-2 и дела российского оппозиционера Алексея Навального.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с РФ, однако это государство не оставляет другого выбора из-за своих действий.

Об этом Блинкен рассказал в эксклюзивном интервью Елене Фроляк для Фактов ICTV.

— Однако если Россия продолжит агрессивные действия против Украины или другого государства, которые затрагивают и наши интересы, мы будем отвечать, — заявил Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что это не ради эскалации или желание войти в конфликт, а ради того, чтобы не оставить агрессию РФ без ответа.

— Решение за Россией. Частью этого, я надеюсь, будет сознательное решение о прекращении оккупации и восстановлении украинского суверенитета и контроля за границей, — добавил госсекретарь США.

Интервью Энтони Блинкена

6 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд находились с рабочим визитом в Киеве.

Заслуженный журналист Украины и главный редактор информационной службы ICTV Елена Фроляк записала эксклюзивное интервью с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Премьера интервью с Энтони Блинкеном состоялась в 18.45 в выпуске Фактов на телеканале ICTV.