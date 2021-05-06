Рішення за Росією: Блінкен прокоментував санкції проти Кремля

Адміністрація президента США Джо Байдена проводить досить жорстку політику щодо Росії. Зокрема йдеться про санкції через будівництво Північного потоку-2 та справи російського опозиціонера Олексія Навального.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США віддали б перевагу стабільним та передбачуваним відносинам з РФ, проте ця держава не залишає іншого вибору через свої дії.

Про це Блінкен розповів в ексклюзивному інтерв’ю Олені Фроляк для Фактів ICTV.

– Однак якщо Росія продовжить агресивні дії проти України чи іншої держави, що зачіпає і наші інтереси, ми будемо відповідати, – заявив Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що це не заради ескалації чи бажання увійти у конфлікт, а заради того, аби не залишити агресію РФ без відповіді.

– Рішення за Росією. Частиною цього, я сподіваюся, буде свідоме рішення щодо припинення окупації та відновлення українського суверенітету та контролю за кордоном, – додав держсекретар США.

Інтерв’ю Ентоні Блінкена

6 травня державний секретар США Ентоні Блінкен та його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд перебували з робочим візитом у Києві.

Заслужений журналіст України та головний редактор інформаційної служби ICTV Олена Фроляк записала ексклюзивне інтерв’ю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Прем’єра інтерв’ю з Ентоні Блінкеном відбулася о 18.45 у випуску Фактів на телеканалі ICTV.