В США провели очередные испытания корабля Starship компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Они прошли успешно, кораблю удалось приземлиться. Трансляцию испытаний проводила компания SpaceX.

На видео видно, как корабль оторвался от поверхности Земли и поднялся приблизительно на 10 км.

После этого он вернулся назад на Землю, посадка прошла плавно.

В этот раз Starship не взорвался и практически не повредился при посадке. Испытание можно считать удачным.

Испытания Starship

Предыдущая версия корабля Starship компании SpaceX взорвалась через несколько минут после посадки.

Испытания проводились в марте. Погодные условия были неблагоприятными.

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Источник: SpaceX

Фото: SpaceX