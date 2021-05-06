Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оптимистично настроен относительно предложения президента США Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Европе.

В интервью телеканалу CNN Кулеба назвал это предложение “прекрасным примером дипломатии”.

Он считает, что предложение провести саммит создает возможность “выиграть время”, поскольку Путин не будет нарушать правила, пока будет планироваться встреча, где их обсудят, даже если не все украинцы так считают.

— Я понимаю тех, кто действительно обеспокоен (по поводу саммита, — Ред.) из-за недостатка информации, теорий заговора или приобретенного страха перед изменой. Но я вижу это с другой точки зрения — с профессиональной и дипломатической. И я не вижу ничего, что идет вразрез интересов Украины, по крайней мере, пока, — отметил Кулеба.

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Также в интервью министр отметил, что сейчас существует риск ползучей аннексии Азовского моря, которую может реализовать Россия.

По его словам, РФ постоянно усиливает свои военные силы, присутствие там и нарушает морские торговые пути.