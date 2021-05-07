Следующая провокация со стороны России возможна в Черном море. Такого мнения адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный командующий союзников НАТО Джеймс Ставридис.

– В прошлом месяце Украина, США, НАТО и остальная Европа вздохнули с облегчением, когда Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Но это делать рано, потому что Путин не из тех, кто отступает. Поэтому следующей провокации, скорее всего, следует ожидать в водах Черного моря, – говорит экс-командующий НАТО.

Целью РФ в таком случае было нейтрализовать украинские военно-морские силы, получить полный контроль над морем в северном Причерноморье, отключить украинские военные силы от линий снабжения и получить контроль над частью суши, которая могла бы соединить Россию с Крымом.

По словам Джеймса Ставридиса, стягивание войск РФ к границе в марте было сигналом для Запада, что Путин будет оказывать давление на Украину и выразит глубокое сопротивление относительно ее членства в НАТО.

Кроме того, ситуация у границ с Украиной отвлекла внимание от преследования оппозиционного лидера Алексея Навального и добавило поддержки Путина в России, поскольку его рейтинг очень взлетел во время аннексии Крыма.

Также скопление войск позволило российским военным достаточно эффективно попрактиковаться на случай, если Путин решит вторгнуться через границу.

Скопление российских войск

6 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войск РФ у украинской границы сейчас больше, чем во время первой эскалации. Из-за этого, по его словам, страны Альянса должны быть начеку.

Об около 80 тыс. российских военных наряду с Украиной пишут и журналисты The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

Подробнее о скоплении российских войск читайте в материале Фактов ICTV.