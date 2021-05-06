Войск РФ возле украинской границы сейчас больше, чем во время первой эскалации, поэтому страны Альянса должны быть наготове, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека, Россия оставила недалеко от границы много вооружения и военного оборудования.

— Мы увидели незначительное уменьшение скопления российских подразделений, но десятки тысяч военных остаются. Они также ввели ограничения в Черном море, в частности ограничен заход в Азовское море через Керченский пролив. Поэтому НАТО должно оставаться бдительным и внимательно отслеживать развитие ситуации, — сказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг также отметил, что вопрос агрессивного поведения РФ станет предметом обсуждения заседания министров обороны страны ЕС в Брюсселе.

Скопление российских войск

Российская Федерация отвела от границы Украины лишь незначительное количество войск. По данным иностранных СМИ — всего несколько тысяч, остальные 80 тыс. до сих пор сконцентрированы у украинской границы.

По информации The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона, эта концентрация все еще является крупнейшей с 2014 года.

Фото: НАТО