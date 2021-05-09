Греция снова откроет частные пляжи и музеи на следующей неделе, туристическая страна готовится принимать туристов 15 мая.

Музеи откроются 14 мая, за день до официального открытия туристического сезона в Греции. В начале апреля правительство начало ослаблять противоэпидемические ограничения, введенные в ноябре.

Однако на пляжах придется соблюдать дистанцию, а также зонтики должны быть на дистанции не менее четырех метров друг от друга. Также на пляжах будут проводить регулярную дезинфекцию и проверять персонал на коронавирус.

3 мая в Греции уже открылись рестораны и кафе под открытым небом. Однако туристические операторы не ожидают массового прибытия туристов раньше июля.

В прошлом месяце карантинные ограничения сняли для вакцинированных или переболевших на Covid-19 путешественников из ЕС и ряда других стран, в частности Великобритании и США.

Коронавирус в Греции

Третья волна пандемии коронавируса в Греции сильно ударила по туристической стране: более чем 10 тыс. летальных случаев от Covid-19 произошло за последние несколько месяцев.

В стране зарегистрировали более 350 тыс. случаев коронавируса среди 10,8 млн местных жителей. В стране более 3,4 млн граждан получили прививку от Covid и более 1 млн человек получили вторую дозу.

Источник: Arabnews