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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Греція відкриває пляжний сезон: туристам потрібно дотримуватися дистанції

Греція відкриває пляжний сезон: туристам потрібно дотримуватися дистанції

Греція знову відкриє приватні пляжі та музеї на наступному тижні, туристична країна готується приймати туристів 15 травня.

Музеї відкриються 14 травня, за день до офіційного відкриття туристичного сезону в Греції. На початку квітня уряд почав послаблювати протиепідемічні обмеження, запроваджені у листопаді.

Однак на пляжах доведеться дотримуватися дистанції, а також парасольки повинні бути розміщені на дистанції не менше чотирьох метрів один від одного. Також на пляжах будуть проводити регулярну дезінфекцію і перевіряти персонал на коронавірус.

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3 травня в Греції вже відкрилися ресторани та кафе просто неба. Однак туроператори не очікують масового прибуття туристів раніше липня.

Минулого місяця карантинні обмеження скасували для вакцинованих або перехворілих на Covid-19 мандрівників з ЄС та низки інших країн, зокрема Великої Британії та США.

Коронавірус у Греції

Третя хвиля пандемії коронавірусу в Греції сильно вдарила по туристичній країні: понад 10 тис. летальних випадків від Covid-19 сталося за останні кілька місяців.

В країні зареєстрували понад 350 тис. випадків коронавірусу серед 10,8 млн місцевих жителів. У країні понад 3,4 млн громадян отримали щеплення від Covid і понад 1 млн осіб отримали другу дозу.

Джерело: Arabnews

Фото: Pexels

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