Греція знову відкриє приватні пляжі та музеї на наступному тижні, туристична країна готується приймати туристів 15 травня.

Музеї відкриються 14 травня, за день до офіційного відкриття туристичного сезону в Греції. На початку квітня уряд почав послаблювати протиепідемічні обмеження, запроваджені у листопаді.

Однак на пляжах доведеться дотримуватися дистанції, а також парасольки повинні бути розміщені на дистанції не менше чотирьох метрів один від одного. Також на пляжах будуть проводити регулярну дезінфекцію і перевіряти персонал на коронавірус.

3 травня в Греції вже відкрилися ресторани та кафе просто неба. Однак туроператори не очікують масового прибуття туристів раніше липня.

Минулого місяця карантинні обмеження скасували для вакцинованих або перехворілих на Covid-19 мандрівників з ЄС та низки інших країн, зокрема Великої Британії та США.

Коронавірус у Греції

Третя хвиля пандемії коронавірусу в Греції сильно вдарила по туристичній країні: понад 10 тис. летальних випадків від Covid-19 сталося за останні кілька місяців.

В країні зареєстрували понад 350 тис. випадків коронавірусу серед 10,8 млн місцевих жителів. У країні понад 3,4 млн громадян отримали щеплення від Covid і понад 1 млн осіб отримали другу дозу.

Джерело: Arabnews