К кибератаке на самый трубопровод США Colonial Pipeline могут быть причастны хакеры из России. Об этом американским журналистам заявил бывший высокопоставленный кибер-чиновник. В то же время неизвестно, имеют ли отношение к этому власти РФ.
По информации источника, атаку и трубопровод осуществила преступная хакерская группа DarkSide с российским происхождением. Известно, что они обычно атакуют не русскоязычные страны.
Кибератака на трубопровод
Кибератака на крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline произошла 6 мая. Хакеры захватили 100 ГБ данных и требуют деньги. В связи с этим компания остановила все трубопроводы, пока топливо перевозят транспортом, со временем к этому могут привлечь и судна.
Правительство США объявило о чрезвычайном положении в воскресенье, 9 мая. По прогнозам аналитиков, если ситуацию не исправят, в ближайшее время может произойти дефицит топлива, из-за чего значительно вырастут цены на бензин.
Кроме того, в результате инцидента в стране может вырасти импорт нефтепродуктов после того, как внутренняя добыча возростала в течение десятилетий.