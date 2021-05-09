США требуют от РФ остановить обстрелы гражданских объектов на Донбассе

Несколько дней назад в Попасной боевики обстреляли гражданский сектор. В связи с этим Посольство США в Украине выразило свою обеспокоенность.

— Обеспокоенные сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на востоке Украины, особенно водных систем и больниц, — говорится в заявлении американских дипломатов в Twitter.

США также требуют от России прекращения агрессии против Украины, поскольку она угрожает и гражданскому населению, и жизненно необходимым системам.

Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Ми вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 8, 2021

За последние дни боевики повредили несколько гражданских объектов в Донецкой области — больницу и водопровод, который обеспечивает водоснабжение больше 1 млн людей по обе стороны линии разграничения.

А 5 мая обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар. Погибших и раненых, к счастью, нет.