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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

США требуют от РФ остановить обстрелы гражданских объектов на Донбассе

Обстріл Плопасної

Несколько дней назад в Попасной боевики обстреляли гражданский сектор. В связи с этим Посольство США в Украине выразило свою обеспокоенность.

— Обеспокоенные сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на востоке Украины, особенно водных систем и больниц, — говорится в заявлении американских дипломатов в Twitter.

США также требуют от России прекращения агрессии против Украины, поскольку она угрожает и гражданскому населению, и жизненно необходимым системам.

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За последние дни боевики повредили несколько гражданских объектов в Донецкой области — больницу и водопровод, который обеспечивает водоснабжение больше 1 млн людей по обе стороны линии разграничения.

А 5 мая обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар. Погибших и раненых, к счастью, нет.

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