Правительство Австрии решило ослабить карантин с 19 мая — будут работать заведения общественного питания, гостиницы, туризм, учреждения культуры и спортзалы.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что такой шаг — важный толчок для рынка труда.

В то же время отменят ограничения на выход из дома в вечернее и ночное время, которое сейчас действует в стране. Также ослабят требования для частных встреч — с 5.00 до 22.00 на открытом воздухе могут собираться одновременно 10 взрослых (также более 10 детей).

В то же время в помещениях могут находиться четверо взрослых в дневное время. В ночное время одновременно могут встретиться также не более четырех взрослых на открытом воздухе и в помещении.

Коронавирус в Австрии

По состоянию на вечер 10 мая коронавирус в Австрии зафиксировали у 627 076 местных жителей. По данным ВОЗ, за последние сутки количество заболевших увеличилось на 1 009 человек.

В результате осложнений от коронавируса в целом умер 10 121 австриец. За последние сутки 11 человек не смогли преодолеть опасное заболевание.

Австрия сейчас занимает 44 место в мировом антирейтинге заболеваемости. Для сравнения, по состоянию на 25 марта Австрия занимала 37 место.