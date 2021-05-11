Уряд Австрії вирішив послабити карантинні обмеження з 19 травня – працюватимуть заклади громадського харчування, готелі, туризм, заклади культури та спортзали.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц. Він зазначив, що такий крок – важливий поштовх для ринку праці.

Водночас скасують обмеження на вихід з дому у вечірній та нічний час, яке наразі діє у країні. Також послаблять вимоги для приватних зустрічей – з 5.00 до 22.00 на відкритому повітрі можуть збиратися одночасно 10 дорослих (також щонайбільше 10 дітей).

Водночас у приміщеннях можуть перебувати четверо дорослих в денний час. У нічний час одночасно можуть зустрітися також не більше чотирьох дорослих на відкритому повітрі та у приміщенні.

Коронавірус в Австрії

Станом на вечір 10 травня коронавірус в Австрії зафіксували у 627 076 місцевих жителів. За даними ВООЗ, за останню добу кількість хворих збільшилася на 1 009 осіб.

Внаслідок ускладнень від коронавірусу загалом помер 10 121 австрієць. За останню добу 11 осіб не змогли подолати небезпечне захворювання.

Австрія наразі посідає 44 місце у світовому антирейтингу захворюваності. Для порівняння, станом на 25 березня Австрія займала 37 місце.