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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Британии 9-летнего футболиста убила молния на поле

В Британии 9-летнего футболиста убила молния на поле

В Великобритании 9-летний мальчик умер после удара молнией. Он находился на футбольном поле своего молодежного клуба.

Инцидент произошел в городе Блэкпул 11 мая. Около 17.00 там разразилась гроза.

После удара молнией мальчика доставили в больницу с серьезными травмами и ожогами, но позже медики объявили о его смерти.

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Мальчик играл за молодежный футбольный клуб Spirit of Youth, который уже выразил соболезнования в связи со смертью своего подопечного.

В клубе также сообщили, что инцидент произошел не во время клубной тренировки.

Молния ударила двух людей

Ранее в Ровенской области молния ударила 31-летнего мужчину и 15-летнего парня, когда они ехали из леса во время дождя.

Больше пострадал 15-летний подросток. Он получил ожоги 35% поверхности тела.

 

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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