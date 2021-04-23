На Ровенщине молния ударила двух людей — у одного обгорело 35% тела

В Ровенской области молния поразила 31-летнего мужчину и 15-летнего парня, когда они ехали из леса на подводе во время дождя.
Происшествие произошло днем 22 апреля. В 15.45 в скорую позвонила фельдшер села Сновидовичи Сарненского района. Она рассказала, что односельчанин привез в медпункт двух человек с ожогами от удара молнии.
Врачи осмотрели мужчин. У одного из них были ожоги левой части тела, а у другого — правой.
Больше всего пострадал 15-летний подросток. Он получил ожоги I-II степени, поражено 35% поверхности тела.
По словам мужчины, который привез потерпевших, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого ударила молния.
Старшего мужчину доставили в Рокитновскую центральную районную больницу.
В свою очередь парня отвезли в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.
Пожар в Черкасской области
В конце марта во время пожара в Черкасской области погибли три человека.
Чрезвычайное происшествие унесло жизни бабушки и двух маленьких девочек. Спасателям удалось ликвидировать огонь в частном доме.