В Швейцарии молния ударила в футбольное поле, пострадали 14 детей

В Швейцарии в результате удара молнии в футбольное поле во время игры пострадали 14 подростков.

Инцидент произошел вечером 22 сентября: по предварительной информации, молния попала в фонарный столб и распространилась по всему полю.

— Всем пострадавшим от 15 до 16 лет. Один из подростков отправили в больницу на вертолете, — говорится в сообщении.

Жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением медиков.

Прокуратура и полиция кантона Санкт-Галлен устанавливают все обстоятельства происшествия.

Удар молнии на тренировке по футболу

В 16-летнего голкипера Ивана Заборовского попала молния во время тренировки российской команды ПФЛ Знамя Труда.

Спортсмена срочно доставили в реанимацию. Для спасения жизни Заборовского медики ввели его в состояние искусственной комы.

Источник: St. Gallen Canton

Фото: St. Gallen Canton