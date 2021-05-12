У Великій Британії 9-річний хлопчик помер після удару блискавкою. Він перебував на футбольному полі свого молодіжного клубу.

Інцидент стався в місті Блекпул 11 травня. Близько 17.00 там почалась гроза.

Після удару блискавкою хлопчика доставили в лікарню з серйозними травмами та опіками, але пізніше медики оголосили про його смерть.

Хлопчик грав за молодіжний футбольний клуб Spirit of Youth, який вже висловив співчуття у зв’язку зі смертю свого підопічного.

У клубі також повідомили, що інцидент стався не під час клубного тренування.

Блискавка вдарила двох людей

Раніше в Рівненській області блискавка вдарила 31-річного чоловіка і 15-річного хлопця, коли вони їхали з лісу під час дощу.

Більше постраждав 15-річний підліток. Він отримав опіки 35% поверхні тіла.