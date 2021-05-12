В Великобритании в 2020 году во время действия локдауна на треть сократилось травмирование в результате насилия вне дома.

Причиной резкого уменьшения насилия исследователи считают закрытие пабов, клубов и других площадок, где продают алкоголь.

Так, количество людей, которые лечились в центре медико-санитарной помощи или неотложной помощи после насилия упала с 175 764 в 2019 году до 119 111 в 2020 году, то есть почти на треть.

– Если принимать во внимание насилие, то 2020 год был самым безопасным, – говорит профессор Кардиффского университета Джонатан Шеперд, который входит в исследовательскую группу по вопросам насилия.

Данные собраны в 133 учреждениях неотложной медицинской помощи и отделениях, которые работают с легкими травмами.

По словам Джонатана Шеперда, это самое большое падение статистики с 2001 года, когда началось исследование.

Согласно данным, и представители всех возрастных групп, и обоих полов меньше лечились после нападений. Интересно, что на 66% сократились обращения в медучреждения среди детей в возрасте до 11 лет, отмечают исследователи.

– Каждое ослабление карантинных ограничений в течение года сопровождалось повышением насилия, каждое усиление – уменьшением, – говорит профессор.

Однако Бюро национальной статистики установило, что насилие в семье возросло в течение 2020 года. Джонатан Шеперд отрицает, сообщая, что в Кардиффе уровень насилия дома не изменился по сравнению с 2019 годом.

Королевский колледж экстренной медицины, в свою очередь, отмечает, что количество пациентов с травмами уменьшилось не только из-за снижения насилия, но и из-за того, что в течение пандемии уменьшили количество посетителей в отделениях неотложной помощи.

План ослабления карантина в Британии

В феврале правительство анонсировало план ослабления карантина в Британии в четыре этапа.

Согласно ему, до 21 июня планируется отменить все карантинные мероприятия.

С 17 мая планируют открыть рестораны и отели, а также разрешить международные поездки.