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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Британия ослабляет карантин: до 21 июня хотят снять все ограничения

Правительство Великобритании планирует отменить все карантинные ограничения в стране с середины июня. 22 февраля премьер-министр Борис Джонсон анонсировал четыре этапа ослабления карантина.

коронавірус, маска

Каждый этап будут внедрять с перерывом в минимум пять недель. С 8 марта во Великобритании планируют открыть школы. Жителям страны позволят общаться один на один в общественных местах.

С 29 марта люди смогут собираться в группах до шести человек. Примерно с 12 апреля позволят работу библиотек, розничных магазинов, салонов красоты, спортзалов, проведение свадеб (до 15 человек).

С 17 мая откроются гостиницы, кафе и рестораны. Также в этот период планируют разрешить международные поездки. Примерно до 21 июня в Великобритании надеются отменить остальные карантинные ограничения.

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Ранее Борис Джонсон сообщал, что Великобритания планирует вакцинировать всех граждан до конца июля (кроме детей). Речь идет лишь о введении первой дозы вакцины.

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