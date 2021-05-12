У Великій Британії в 2020 році під час дії локдауну на третину скоротилось травмування внаслідок насильства поза домом.

Причиною різкого зменшення насильства дослідники вважають закриття пабів, клубів та інших майданчиків, де продають алкоголь.

Так, кількість людей, які лікувалися в центрі медико-санітарної допомоги або невідкладної допомоги після насильства впала із 175 764 у 2019 році до 119 111 у 2020 році, тобто майже на третину.

– Якщо брати до уваги насильство, то 2020 рік був найбезпечнішим, – говорить професор Кардіффського університету Джонатан Шеперд, який входить до дослідницької групи з питань насильства.

Дані зібрані в 133 закладах невідкладної медичної допомоги та відділеннях, які працюють з легкими травмами.

За словами Джонатана Шеперда, це найбільше падіння статистики з 2001 року, коли почалось дослідження.

Згідно з даними, і представники ​​всіх вікових груп, і обох статей менше лікувались після нападів. Цікаво, що на 66% скоротились звернення до медзакладів серед дітей, віком до 11 років, наголошують дослідники.

– Кожне послаблення карантинних обмежень протягом року супроводжувалось посиленням насильства, кожне посилення – зменшенням, – каже професор.

Однак Бюро національної статистики встановило, що насильство в сім’ї зросло протягом 2020 року. Джонатан Шеперд заперечує, оскільки в Кардіффі рівень насильства вдома не змінився порівняно з 2019 роком.

Королівський коледж екстреної медицини, у свою чергу, наголошує, що кількість пацієнтів із травмами зменшилась не тільки через зниження насильства, а й через те, що протягом пандемії зменшили кількість відвідувачів у відділеннях невідкладної допомоги.

План послаблення карантину в Британії

У лютому уряд анонсував план послаблення карантину в Британії в чотири етапи.

Відповідно до нього, до 21 червня планується скасування всіх карантинних заходів.

Із 17 травня планують відкрити ресторани й готелі, а також дозволити міжнародні поїздки.