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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Россия стягивает тяжелую технику в оккупированный Крым — ОБСЕ

російські військові

Россия начинает перебрасывать тяжелую военную технику на территорию оккупированного Крымского полуострова.

Речь идет об элементах десантно-штурмовой авиации, а также танках Т-72Б3, 120-мм минометах, гаубицах и бронетехнике, информировала исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери.

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Кроме переброски техники, Россия активно призывает в свою армии тысячи граждан Крыма.

В ОБСЕ заявили, что крайне обеспокоены тем, что РФ грубо нарушает права человека на оккупированных территориях.

Представители ОБСЕ раз призвали Россию отвести войска с полуострова и от украинской границы на востоке.

Отвод войск от границы

12 мая министр обороны Андрей Таран сказал, что Россия не выполняет свои обещания относительно демилитаризации пограничной зоны.

Войска отводят очень медленно, а также оставляют всю военную технику неподалеку от украинской границы, сообщил министр информацию разведки Минобороны.

Источник: ОБСЕ

Фото: Depositphotos

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