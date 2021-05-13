Россия стягивает тяжелую технику в оккупированный Крым — ОБСЕ

Россия начинает перебрасывать тяжелую военную технику на территорию оккупированного Крымского полуострова.
Речь идет об элементах десантно-штурмовой авиации, а также танках Т-72Б3, 120-мм минометах, гаубицах и бронетехнике, информировала исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери.
Кроме переброски техники, Россия активно призывает в свою армии тысячи граждан Крыма.
В ОБСЕ заявили, что крайне обеспокоены тем, что РФ грубо нарушает права человека на оккупированных территориях.
Представители ОБСЕ раз призвали Россию отвести войска с полуострова и от украинской границы на востоке.
Отвод войск от границы
12 мая министр обороны Андрей Таран сказал, что Россия не выполняет свои обещания относительно демилитаризации пограничной зоны.
Войска отводят очень медленно, а также оставляют всю военную технику неподалеку от украинской границы, сообщил министр информацию разведки Минобороны.