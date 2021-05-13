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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

ЕС считает, что Россия пытается поглотить восточную часть Украины — Bloomberg

ЕС считает, что Россия пытается поглотить восточную часть Украины — Bloomberg

РФ пытается постепенно поглотить восточные регионы Украины, в частности Донецкую и Луганскую области.

Для этого Россия стремится провести на оккупированных территориях незаконные выборы в сентябре 2021 года, сообщает Bloomberg.

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Издание сообщает, что получило в свое распоряжение документ от Европейской внешнеполитической службы.

В этом документе ЕС заявляет, что Кремль делает такие шаги для того, чтобы интегрировать де-факто неподконтрольные правительству территории Украины в Россию.

Паспортизация на оккупированных территориях

12 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что РФ начала активно проводить паспортизацию населения на оккупированных территориях.

В Крыму учителей, врачей и работников местной администрации заставляют получать российский паспорт, угрожая увольнением с должности, добавила Денисова.

Учителей также заставляют регистрироваться на тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России.

Фото: Pixabay

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