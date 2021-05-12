РФ не виконує обіцянки: Таран про відведення військ від кордону з Україною

Росія дуже повільно відводить свої війська, а техніка залишається на кордоні з Україною.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран з посиланням на останні дані розвідки.

– Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, Росія дуже повільно відводить війська. Вони обіцяли до травня вже відвести війська, але це не відповідає дійсності, – зазначив Таран.

Поки на кордоні залишаються близько чотирьох тисяч військовослужбовців.

Також Таран зазначив, що РФ залишає техніку на кордоні з Україною.

Запобігання ескалації

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що Україна не буде йти шляхом тотальної мілітаризації, бо це виснажливий процес для економіки.

За його словами, оборонна стратегія передбачає модель організації комплексного захисту.