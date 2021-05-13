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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Иране парня убили собственные братья из-за гомосексуальной ориентации

В Иране парня убили собственные братья из-за гомосексуальной ориентации

В Иране 20-летнего Али Фазели Монфареда обезглавили собственные браться после того, как узнали о его гомосексуальной ориентации. Он собирался переехать в Турцию со своим партнером.

По данным иранской ЛГБТ-сети, мужчина подал заявление об освобождении от обязательной военной службы, раскрыв свою гомосексуальность. Когда ему пришло письмо с освобождением от службы, Монфареда не было дома. Письмо, в котором говорилось о его гомосексуальности, прочел его брат.

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Вскоре после этого брат сказал Монфареду, что им нужно поехать в деревню Боруми, чтобы навестить отца.

Тот согласился, и как только они поехали, двое двоюродных братьев присоединились к ним и якобы помогли обезглавить 20-летнего мужчину. Они оставили тело своего брата под пальмами, а затем позвонили маме, чтобы сказать об убийстве.

Мама была настолько шокирована этой информацией, что ее пришлось госпитализировать. Троих подозреваемых арестовали и, скорее всего, они предстанут перед судом за убийство.

Отметим, согласно законам шариата, действующим в Иране, за гомосексуальность должно быть наказание, вплоть до смертной казни. Как утверждают правозащитники, многие геи в этой стране были убиты собственными семьями “в защиту чести”.

Дискриминация ЛГБТ

Во время пандемии Covid-19 углубилась дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества в Украине. Среди прочего, обнаружили неуместные высказывания в их сторону от политиков.

Также представителям ЛГБТ-сообщества не позволяли посещать партнеров в больницах и не предоставляли информацию о состоянии их здоровья.

Фото: Instagram

Источник: Metro

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