В Ірані 20-річного Алі Фазелі Монфареда обезголовили власні братися після того, як дізналися про його гомосексуальну орієнтацію. Він хотів переїхати до Туреччини зі своїм партнером.

За даними іранської ЛГБТ-мережі, чоловік подав заяву про звільнення від обов’язкової військової служби, розкривши свою гомосексуальність. Коли йому прийшов лист зі звільненням від служби, Монфареда не було вдома. Лист, в якому йшлося про його гомосексуальність, прочитав його брат.

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Після цього брат сказав Монфареду, що їм потрібно поїхати в село Борумі, щоб побачитися з батьком.

Той погодився, і щойно вони поїхали, двоє двоюрідних братів приєдналися до них і нібито допомогли обезголовити 20-річного чоловіка. Вони залишили тіло свого брата під пальмами, а потім зателефонували мамі, щоб сказати про вбивство.

Мама була настільки шокована цією інформацією, що її госпіталізували. Трьох підозрюваних заарештували та, найімовірніше, вони постануть перед судом за вбивство.

Зазначимо, згідно із законами шаріату, які діють в Ірані, за гомосексуальність має бути покарання, аж до смертної кари. Як стверджують правозахисники, багато геїв у цій країні були вбиті власними сім’ями “на захист честі”.

Дискримінація ЛГБТ

Під час пандемії Covid-19 поглибилася дискримінація представників ЛГБТ-спільноти в Україні. Серед іншого, недоречні висловлювання щодо них лунали від політиків.

Також представникам ЛГБТ-спільноти не дозволяли відвідувати партнерів у лікарнях, не надавали інформацію про стан їхнього здоров’я.

Фото: Instagram