Во время пандемии коронавируса углубилась дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества. В частности обнаружили неуместны высказывания в их сторону от политиков.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, представляя ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год.

— Установлено нарушение права на равенство по признаку сексуальных предпочтений ЛГБТ-сообщества. Мы обнаружили дискриминационные высказывания в СМИ, в том числе от политиков и публичных деятелей, — отметила она.

По словам омбудсмена, представителям ЛГБТ-сообщества не позволяли посещать партнеров в больницах и не предоставляли информацию о состоянии их здоровья.

Также Денисова отмечает, что в течение 2020-го к ней поступило 11 сообщений о нарушениях равенства прав и свобод членов ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей обнаружили 14 случаев дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В то же время омбудсмен отметила, что в стране продолжают нарушать права и свободы представителей ЛГБТ-сообщества, в частности, право на защиту от дискриминационных действий.

Страны ЕС стали зоной свободы ЛГБТ

11 марта Европарламент принял резолюцию о зоне свободы ЛГБТ.

В документе говорится об обеспечении защиты и соблюдения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квир-сообществ во всех странах ЕС.