РФ пришвидшує спрощену видачу своїх паспортів на окупованих територіях.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначає, що наразі російські паспорти на окупованих Росією територіях Криму та Донбасу отримали вже 600 тис. громадян.

Також окупанти змушують отримувати паспорти вчителів, представників місцевої влади та лікарів.

Вчителів у Криму примушують також обов’язково реєструватись на тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії, а свою реєстрацію підтверджувати знімками екрану.

Якщо освітяни не роблять цього – їм погрожують звільненням, додає Людмила Денісова.

Видача паспортів РФ на Донбасі

Росія може використовувати видачу своїх паспортів в окупованих частинах Луганської та Донецької областей для подальшого вторгнення в Україну.

Таке припущення висловив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Російська Федерація може вторгнутись в країну для того, щоб нібито захистити “своїх громадян”.