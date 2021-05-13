РФ намагається поступово поглинути східні регіони України, зокрема Донецьку та Луганську області.

Для цього Росія прагне провести на окупованих територіях незаконні вибори у вересні 2021 року, повідомляє Bloomberg.

Видання повідомляє, що отримало у своє розпорядження документ від Європейської зовнішньополітичної служби.

У цьому документі ЄС заявляє, що Кремль робить такі кроки для того, щоб інтегрувати де-факто непідконтрольні уряду території України в Росію.

Паспортизація на окупованих територіях

12 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що РФ почала активніше проводити паспортизацію населення на окупованих територіях.

У Криму вчителів, лікарів та працівників місцевої адміністрації змушують отримувати російський паспорт, погрожуючи звільненням з посади, додала Денісова.

Вчителів також змушують реєструватись на тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії.