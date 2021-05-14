В США не считают, что к кибератакам на нефтепровод Colonial Pipeline причастен Кремль, однако хакеры, которые это сделали, вероятно, находятся на территории России.

Об этом во время брифинга сообщил президент США Джо Байден.

— ФБР опубликовало подробности атаки, поэтому это может обезопасить других от того, чтобы стать новыми жертвами, как Colonial Pipeline. Мы не думаем, что российские власти стоят за этой атакой. Но мы верим, что преступники, которые ее осуществили, живут в России, — отметил Джо Байден.

По его словам, Вашингтон находится на связи с Москвой для того, чтобы ответственные страны осуществили решительные шаги против этих хакерских сетей.

Также Байден отметил, что важным остается международное сотрудничество, которое позволит противостоять деятельности таких хакерских групп. Об этом он будет говорить с Путиным во время предстоящей встречи.

— Мы работаем над тем, чтобы попытаться получить определенный международный стандарт, чтобы правительства знали, что на их территории происходят преступные действия, и мы все вместе будем противостоять этим криминальным группировкам. И я ожидаю, что это станет одной из тем для обсуждения с президентом Путиным, — добавил президент.

Хакерская атака на Colonial Pipeline

В мае хакерская группа совершила атаку на Colonial Pipeline — компанию, которая поставляет почти половину от всего бензина на Восточное побережье США.

Из-за этого пришлось приостановить деятельность предприятия. По прогнозам, его работа может полностью восстановиться до конца недели.

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