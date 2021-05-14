Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 10 тыс. крон (около $474) за появление на улице и посещение закрытого ресторана без маски.

В январе 2021 года читатели чешского издания Blesk заметили, как 79-летний Клаус без маски находился в помещении ресторана Dejvická 34 в Праге.

— Я пришел около 12.00, чтобы поесть. Затем в ресторан зашел Клаус без маски и спустился вниз по лестнице, — описал свидетель.

Тогда свидетель сфотографировал экс-руководителя страны у входа и выхода из ресторана.

Для Клауса это уже не первый штраф за то, что он находится без маски в публичном месте. Предыдущий штраф на Клауса наложила гигиеническая станция Праги за то, что он, без маски участвовал в общественных мероприятиях. Тогда размер взыскания составил 3 тыс. крон (около $143).

Оба штрафы он уже обжаловал. Клаус заявил, что не согласен с наказанием, ведь получил его за одинаковый поступок.

— Я считаю частично этот штраф преследованием меня лично, а частично — логическим следствием моей популярности, в результате чего некоторым людям приносит радость сообщать о моих действиях, — сказал Клаус.

Он добавил, что является не тем, кто пьет вино и проповедует воду. Сам Клаус от начала пандемии критикует антикоронавирусные ограничения и правила.

Карантин в Чехии

С 12 апреля в Чехии отменили режим чрезвычайного положения, который действовал полгода. В стране отменены ограничения относительно поездок между регионами и комендантский час.

Кроме того, открылись заведения общественного питания, некоторые магазины, библиотеки, зоопарки.

Источник: Blesk