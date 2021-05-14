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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Відвідав ресторан без маски: у Чехії вдруге оштрафували екс-президента

Вацлав Клаус

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 10 тис. крон (близько $474) за появу на вулиці та відвідування закритого ресторану без маски.

У січні 2021 року читачі чеського видання Blesk помітили, як 79-річний Клаус без маски перебував у приміщенні ресторану Dejvická 34 у Празі.

— Я прийшов близько 12.00, щоб поїсти. Потім до ресторану зайшов Клаус без маски і спустився вниз сходами, – описав свідок.

Тоді свідок сфотографував екс-керманича країни біля входу та виходу з ресторану.

Для Клауса це вже не перший штраф за те, що він перебуває без маски у публічному місці. Попередній штраф на Клауса наклала гігієнічна станція Праги за те, що він, без маски брав участь у громадських заходах. Тоді розмір стягнення склав 3 тис. крон (близько $143).

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Обидва штрафи він вже оскаржив. Клаус заявив, що не погоджується із покаранням, адже отримав його за однаковий вчинок.

— Я вважаю частково цей штраф переслідуванням мене особисто, а частково – логічним наслідком моєї популярності, внаслідок чого деяким людям приносить радість повідомляти про мої дії, – сказав Клаус.

Він додав, що є не тим, хто п’є вино і проповідує воду. Сам Клаус від початку пандемії критикує антикоронавірусні обмеження та правила.

Карантин у Чехії

З 12 квітня у Чехії скасували режим надзвичайного стану, який діяв півроку. У країні скасовані обмеження щодо поїздок між регіонами та комендантська година.

Крім того, відкрилися заклади громадського харчування, деякі магазини, бібліотеки, зоопарки.

Джерело: Blesk

Фото: Depositphotos

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