15 мая военно-воздушные силы Израиля разрушили многоэтажку в секторе Газы, где располагались офисы американского информагентства Associated Press и катарской телекомпании Аль-Джазира.

По сообщению израильской армии, в здании были сосредоточены активы военной разведки ХАМАС. Истребители поразили многоэтажный дом после предупреждения гражданского населения и времени на эвакуацию.

– ХАМАС намеренно прятался за СМИ и использовал их как живой щит, – сообщили в армии Израиля.

Руководитель информагентства AP Гэри Прюитт заявил, что шокирован и напуган разрушением дома, в котором располагались СМИ.

– Нам едва удалось избежать человеческих потерь, – отметил гендиректор AP. – С десяток сотрудников агентства и фрилансеров удалось вовремя эвакуировать, но мир теперь меньше будет знать о том, что происходит в секторе Газы.

After providing advance warning to civilians & time to evacuate, IDF fighter jets struck a multi-story building containing Hamas military intelligence assets. The building contained civilian media offices, which Hamas hides behind and deliberately uses as human shields. pic.twitter.com/zeDjEquePD — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter отметила, что Вашингтон напрямую сообщил Израилю, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей.

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility. — Jen Psaki (@PressSec) May 15, 2021

В Израиле сейчас с целью посредничества находится помощник секретаря Государственного департамента США по Израилю и палестинским вопросам Хейди Амр.

– Израильтяне и палестинцы заслуживают в равной степени свободы, безопасности, достоинства и процветания, – говорится в дипломатическом заявлении.

Dep Asst Secretary for Israel & Palestinian Affairs Hady Amr arrived to TLV today to reinforce the need to work toward a sustainable calm, recognizing Israel’s right to self-defense. Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, security, dignity and prosperity. pic.twitter.com/zyE6Ucp80P — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) May 14, 2021

Кроме того, армия Израиля известила о том, что истребитель атаковал дом заместителя главы политического бюро ХАМАС Халиля аль-Хайи. Это здание, отмечают в организации, принадлежало к террористической инфраструктуре.

Конфликт между Израилем и Палестиной

10 мая обострился конфликт между Израилем и Палестиной. В этот день начались активные боевые действия.

Столкновения вспыхнули, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Повлияло на обострение ситуации и решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечали 10 мая.

За дни противостояния Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

Сейчас посольство Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают возможные маршруты возвращения на Родину 120 граждан из сектора Газы.

Источник: Israel Defense Forces, U.S. Embassy Jerusalem, Jen Psaki, DW

Фото: Israel Defense Forces